Come l’Inter quasi nessuno al mondo: i numeri non mentono. Il successo parte dalla difesa

Sembra superfluo dirlo, alla luce degli ultimi risultati, ma l'Inter di questo primo scorcio di stagione è una macchina quasi perfetta. Come quasi nessuno in Europa e nel mondo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, in 15 partite stagionali l'Inter ha vinto 12 vittorie, con 2 pareggi e una sola sconfitta. Solo Real Madrid e Manchester City hanno fatto meglio:

"L'Inter ha mancato la vittoria in solamente tre casi su 15 impegni totali. I 12 successi sono un'enormità, l'ennesima conferma che - risultati alla mano - l'Inter vada inserita di diritto tra le migliori squadre d'Europa. E quindi del mondo. Per tentare un paragone efficace con le altre big del continente, bisogna isolare i dati stagionali ai soli top 5 campionati nazionali sommati alle tre competizioni europee. L'Inter è, appunto a 12 successi, 2 pareggi e una sconfitta, dato secondo soltanto a Real Madrid e Manchester City. Gli spagnoli sono infatti a punteggio pieno nel girone di Champions League, mentre in Liga hanno ceduto nel derby contro l'Atlético Madrid annullandosi invece con Siviglia e Rayo Vallecano. Gli stessi stop, quindi, ma con il campionato spagnolo che si avvicina alla 13esima giornata (e non 12esima come la Serie A). I Citizens hanno invece disputato lo stesso numero di partite dell'Inter senza mai pareggiare e leccandosi le ferite solamente in Premier League a causa di Wolverhampton e Arsenal. A pari merito con i nerazzurri ci sono Bayern Monaco e Bayer Leverkusen".