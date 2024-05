Lo stesso numero di avversari da ogni urna: appartenere a una determinata fascia non "elimina" più gli avversari dello stesso raggruppamento. Ogni club affronterà due squadre per ognuna delle fasce costituite, qualunque sia il suo posizionamento (così le partite della prima fase passeranno da 6 a 8).

Mantenere la divisione in fasce, evita potenziali incroci proibitivi per alcuni club e cammini più agevoli per altri, ma la logica della Uefa segue anche altri criteri.

Per la Federcalcio europea, il nuovo sistema nel complesso avrà una serie di ricadute positive sulla competizione, che si possono riassumere come di seguito:

Più varietà di avversari

Una competizione più dinamica

Più imprevedibilità

Più partite con posta in palio

Più big match

Per quanto riguarda l'ultimo punto, nello specifico: con il sistema attuale, gli scontri tra club di prima e seconda fascia, per lo più big match, sono pari al 33% del totale, mentre grazie al nuovo format saliranno fino al 50%. Stesso discorso per gli incroci tra squadre "minori", aumentando così anche le partite a equilibrio competitivo: le sfide tra club appartenenti alla quarta e ultima fascia passeranno dall'attuale 0% al 25%.

