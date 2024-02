"Mi trovo in imbarazzo. L'Inter è una macchina perfetta, è perfetta. Ma non si può difendere su Lautaro Martinez in questo modo. I difensori sono arretrati su una rimessa laterale. Non si può difendere così. In 19 minuti abbiamo visto 2 gol, 2 pali, altre 4-5 palle gol. E' anche imbarazzante commentare, dico la verità. E' un tiro al bersaglio", il commento di Collovati.