Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, è tornato sulla finale di Champions League dell'anno scorso tra Inter e Manchester City: "L'anno scorso in finale tutti pensavamo che il City non avrebbe ricevuto tanta resistenza dall'Inter e invece i nerazzurri andarono vicinissimi almeno ai supplementari. Il City probabilmente arrivò anche un po' tirato a quella partita: studierà qualcosa per arrivarci eventualmente meglio. Io ho ancora l'immagine dell'errore di Akanji e di Lautaro che ruba palla e poi Ederson lo frega in uscita: Guardiola lì si butta a terra nel momento in cui Akanji fa quell'errore e in quell'attimo ha rivisto tutti i suoi demoni legati al fatto che non la vinceva dal 2011".