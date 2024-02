Inzaghi sa che il tricolore è ancora lontano, che per fare calcoli ci sono troppe giornate ancora in calendario e che è vietato pensare che questo sia l'allungo decisivo. Anche perché, oltre alla Juve, in corsa c'è anche il Milan. Il focus dell'ex allenatore della Lazio adesso è solo sulla Salernitana, ultima in classifica. Sulla carta si tratta di una partita non impossibile, ma Inzaghi non si fida. E alla squadra ha chiesto di comportarsi allo stesso modo. Qualche cambio in formazione Simone lo farà, ma non schiererà un'Inter 2 perché presentarsi alla ripresa della Champions con l'ottava affermazione di fila di questo 2024 vorrebbe dire avere il serbatoio del morale carico e soprattutto metterebbe ancora più pressione alla inseguitrici.