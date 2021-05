Inter, ieri Conte, Marotta e Ausilio qualche ora ad Appiano: “Certi momenti…”

La dirigenza e il tecnico hanno passato qualche ora alla Pinetina, ma "senza fare chissà quali discorsi"

Sarà giorno di celebrazioni in casa Inter, con la squadra nerazzurra che, dopo il fischio finale della gara con l'Udinese, alzerà al cielo la coppa dello scudetto. Poi, però, sarà necessario passare a temi più delicati, come il futuro del progetto tecnico. Scrive il Corriere dello Sport: "Trascorsa questa nuova giornata di festa, comincerà la grande attesa per l’incontro tra Conte e Zhang jr . . Evidentemente allargato alla dirigenza, visto che Marotta, Ausilio e Baccin hanno tutti il contratto in scadenza nel 2022 come il tecnico e in comune hanno pure gli stessi dubbi da sciogliere e la stessa necessità di chiarezza.

Ieri, quando i giocatori se n’erano già andati, hanno trascorso qualche ora insieme ad Appiano, ma senza fare chissà quali discorsi. Certi momenti fanno parte della quotidianità. In serata Marotta ha cenato con la squadra. Certo, non sarebbe una sorpresa se la decisione finale fosse la medesima per tutti. L’attesa coinvolge anche i calciatori, soprattutto quelli più legati a Conte e che vedono in lui, oltre ad una guida, anche la garanzia che nella prossima stagione l’Inter lotterà per vincere. Ancora qualche ora per farsi trascinare dall’entusiasmo, dunque. Anche quello dei tifosi che accoglieranno la squadra a San Siro e che si augurano di “rivederla” in qualche modo al fischio finale. Poi arriverà finalmente il momento di sollevare i veli dall’Inter che verrà".