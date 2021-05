Inter, ieri incontro Conte-dirigenza: richieste e dettagli. “Zhang assente, domani vertice”

In casa Inter, oggi è il giorno della grande festa scudetto ma ieri, ad Appiano, è andato in scena un colloquio tra Conte e i dirigenti

In casa Inter, oggi è il giorno della grande festa scudetto ma ieri, ad Appiano, è andato in scena un colloquio tra Conte e i dirigenti che può essere definito preparatorio. "Steven Zhang non s’è visto ad Appiano, ieri. Ma un vertice è andato in scena lo stesso. Può esser definito un incontro preparatorio a quel che ci sarà domani, con il presidente. Il meeting di ieri pomeriggio è stato tra Antonio Conte e la dirigenza al completo: i due a.d. Marotta e Antonello, il d.s. Ausilio, il vice presidente Zanetti. È servito a tracciare una linea comune, a fissare le tematiche da affrontare con Zhang. Il mercato? Non solo. Ma pure la volontà di capire, anche alla luce dell’operazione chiusa con il fondo Oaktree, la capacità di Suning di mantenere l’Inter ad alti livelli", sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport .

Il vertice tra Conte e Zhang, però, potrebbe essere a due fasi: prima infatti un faccia a faccia tra il tecnico e il presidente, salvo poi vedere protagonisti anche la dirigenza al completo. "Il tecnico ha bisogno di capire prima di sposare l’Inter 2021-2022. La voglia di inseguire la seconda stella non è inferiore all’ambizione, dunque alla richiesta di una squadra ancora in grado di vincere. Conte non accetterà passi indietro nella programmazione. Se regime di autofinanziamento sarà, dovrà essere fatto senza toccare il perimetro degli incedibili, che nella testa dell’allenatore comprende Lautaro e tutti e tre i difensori, giusto per citare quelli per i quali è circolata l’ipotesi di una cessione", ribadisce la Rosea. "L’idea di tornare a lottare «solo» per il quarto posto non può andar d’accordo con la voglia di trattenere un allenatore top in panchina. Ecco perché Zhang dovrà essere molto convincente nel vertice. Conte non vuole malintesi", la chiosa finale del quotidiano.