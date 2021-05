Inter, diversi giocatori chiedono a Conte il futuro. E Antonio risponde così

La risposta del tecnico alla squadra in merito al suo futuro raccontata nell'edizione odierna del Corriere dello Sport

Conclusasi la trattativa per il finanziamento da Oaktree, ora il tema di stretta attualità in casa Inter diventa sempre di più il futuro di Antonio Conte. Ma, anche con i calciatori, il tecnico non ha voluto sbilanciarsi, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "«Finché non vedo il presidente non posso dire nulla». Conte non ha fatto eccezioni nemmeno con i suoi giocatori. Nel pranzo di squadra di mercoledì, infatti, in diversi hanno provato a chiedere quali fossero le sue intenzioni, ma anche con loro il tecnico nerazzurro non si è sbilanciato.