Inter, Conte può tornare? “In quel caso dovrebbe ricostruire il rapporto con…”

Tra tutti i nomi papabili per il post-Inzaghi c'è sempre il sogno di riportare Antonio Conte , l'uomo dell'ultimo scudetto, sulla panchina dell'Inter. Oltre al discorso economico, però, come ricorda Tuttosport, dovesse tornare, l'allenatore dovrebbe ricucire alcuni rapporti interni alla società: "Ovviamente la storia col tecnico salentino non è finita bene.

C'è un rapporto da ricostruire con Ausilio e Baccin, ma per la ragione di stato, tutto potrebbe ricomporsi. Sempre che Conte accetti uno stipendio inferiore rispetto a quello di due anni fa. In alternativa, in ambito "generali", vanno tenuti presenti anche due "interisti" come Simeone e Mourinho. Altrimenti si volterà pagina con un giochista e fra De Zerbi, Thiago Motta e Italiano il preferito è nettamente il primo.