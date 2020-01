Inter, Conte: “Mercato? Oggi sott’acqua con 4 assenze. L’unica preghiera che faccio…”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha analizzato al termine dei 90 minuti la sfida casalinga contro l’Atalanta.

Ecco le parole del tecnico salentino ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 con il gol di Gosens che ha risposto al vantaggio firmato Lautaro Martinez: “Sicuramente è un bilancio positivo. Abbiamo affrontato una squadra molto forte. Sono quattro anni che lavora con Gasperini. Ha messo giocatori molto forti che fanno dell’intensità la loro arma. Abbiamo cercato di ribattere con tutte le nostre forte, considerando che ora non abbiamo la possibilità di reggere visto che ci mancano 4 giocatori. Non è semplice. Abbiamo tenuto botta e abbiamo recuperato Sensi. Sono contento Stefano per il rientro, così come quello di Barella. Avrei firmato per fare 4 punti con Napoli e Atalanta. Siamo contenti e ‘stiamo raschiando il fondo del barile”.

Sul mercato: “Sono situazioni delle quali bisogna parlare con chi se ne occupa. Se aspetto? L’unica preghiera che posso fare e avere sempre tutti a disposizione. Se mancano un paio di elementi in un settore diventa tutto più difficile. Ognuno fa il proprio lavoro e io faccio il mio in campo. I ragazzi stanno facendo grandi cose”.

Sempre sul mercato: “Il reparto che ha più bisogno? Sono discorsi che ho già fatto due mesi fa. È giusto che io parli con chi di dovere e non in pubblico. Io posso dare la mia interpretazione, magari il club ne ha un’altra. Il mio compito è quello di far dare il massimo ai calciatori. Non posso costringere nessuno né puntare il fucile. Ripeto: oggi ci sono mancati 4 giocatori e siamo stati ‘sott’acqua’”.

Sull’Atalanta e le idee sul mercato: “È una squadra che ha un’idea, una struttura, un’identità. Sono tutti forti fisicamente, a parte Gomez che è forte di gamba. I ragazzi sono con me all’inizio di un percorso. Devi valorizzare quello che trovi, abbiamo cercato di cambiare alcuni cose tra cui calciatori importanti come Nainggolan, Icardi e Perisic. Non vorrei che il primo posta possa farci adagiare e chiudere gli occhi”.

Sui vantaggi: “Buon approccio, ma dobbiamo crescere nell’intensità. L’Atalanta in questo può diventare un punto riferimento. Noi vogliamo crescere anche da questo punto di vista. Però c’è bisogno di tempo e di pazienza, oltre alle modifiche per crescere. Ripeto: questi ragazzi sono encomiabili e sono contento di essere il loro allenatore”.