Conte: “Oggi la partita l’abbiamo vinta prima di giocare. Felice per Skriniar, aveva bisogno di…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV: “Tanti aspetti positivi soprattutto la prestazione della squadra, la voglia e la determinazione che hanno messo i ragazzi. Oggi trasudava il fatto che volessimo questa vittoria su un campo difficile contro una squadra che ha preso punti a tutte le grandi. Una prestazione di squadra, di qualità, di cattiveria, di tutto. Siamo stati bravi a risollevarci dopo l’infortunio dell’uno a uno. Non sono cose scontate, stiamo facendo dei passi avanti. Penso sia stato giusto per tutti quanti e per i tifosi finire con la settima vittoria di fila. Adesso, soprattutto i ragazzi, andranno a riposare un pochino, ne hanno bisogno”.

SKRINIAR: “Questa squadra ha abituato a vedere nei marcatori un po’ tutti quanti, anche solo su calcio da fermo c’è voglia di fare gol. Sono contento per Skriniar: aveva bisogno di questo gol per prendere convinzione sui calci da fermo. Adesso bisogna riposarsi e poi riprendere dal 3 gennaio sapendo che è un campionato difficile, molto equilibrato e che dovremo farci trovare pronti. Vittoria della maturità? Sinceramente sono molto soddisfatto della vittoria contro una squadra contro cui è difficile giocare, difficilmente ti fa giocare. Su un campo difficile. Però è una vittoria meritata, voluta e cercata a tutti i costi. Questa la cosa più importante. Ai ragazzi deve entrare in testa che le partite le prepari e si vincono ancora prima di giocare. Oggi penso che l’abbiamo vinta prima di giocare”.

