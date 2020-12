PAGELLE: Hakimi maiconeggia sul Verona. Terrore Handanovic. Perisic non c’è, Lautaro eccome!

HANDANOVIC 4: Una papera inconcepibile che rischia di rovinare una partita assolutamente sotto controllo. In confusione

SKRINIAR 6,5: Handanovic gli recapita una palla avvelenata. Non ha troppe colpe perché resta, comprensibilmente, sorpreso. Si riscatta alla grande con il gol vittoria

DE VRIJ 6,5: Il Verona prova a sorprendere con attaccanti rapidi e di movimento. Lui non si scompone

BASTONI 6,5: Ormai leader assoluto del reparto, il terzetto è collaudato e lui sprinta verso gli Europei

HAKIMI 8: Prestazione clamorosa. Nel primo tempo prende le misure agli avversari, nella ripresa asfalta letteralmente il Verona. Annichiliti tutti

BARELLA 6: Finisce l’anno comprensibilmente un po’ stanco. E ci sta dopo aver corso ovunque e su tutti i campi

BROZOVIC 6: Non una grande partita ma alla fine entra nel tabellino con l’assist per Skriniar

YOUNG 6,5: Nella ripresa prova a gareggiare con Hakimi a chi spinge di più. Non fa male. Anche se dall’altra parte c’è un treno

PERISIC 5: Inconsistente. Certamente, i continui ruoli inediti non lo aiutano. Ma lui non ci mette molto del suo

LUKAKU 6,5: Sfianca Magnani finché quest’ultimo non si regge più in piedi. Anche quando non segna è preziosissimo

LAUTARO 7: Inizia contratto. Poi azzecca un paio di controlli pregevoli e si galvanizza. Nella ripresa sale in cattedra e il gol è superbo

VIDAL 6,5: Entra bene in partita. Con tanta sostanza

GAGLIARDINI SV

CONTE 7: Sceglie uno schema inedito per fronteggiare Juric. E alla fine ne esce una partita controllata, ben gestita e messa in dubbio solo da una follia di Handanovic. Vittoria non zemaniana ma assolutamente meritata. E sono 7 di fila. I numeri parlano e lui, stavolta, mette a tacere chiunque