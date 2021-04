Conte: “Parliamo poco, fatti. La pressione c’è per tutti: per noi e per chi ci insegue”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria contro il Bologna.

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Bologna: "Mi lascia contento lo spirito dei ragazzi. Non era facile riprendere il discorso, con le Nazionali e con i giocatori che ti arrivano un giorno prima. Preparare queste partite non è semplice. Ringrazio i ragazzi e la serietà. Abbiamo fatto un buon passo in avanti. I ragazzi sanno che diventa fondamentale per noi mercoledì, per cercare di esaltare ancora di più questo successo. Sapevamo che il Bologna poteva crearci delle difficoltà. La vittoria è meritata contro un'ottima squadra guidata da un ottimo allenatore come Sinisa. Questo ci deve dare ancora più entusiasmo, non era semplice vincere. Faremo una buona Pasqua. Ho detto ai ragazzi di festeggiare ma di pensare al prossimo impegno. Per noi diventa importante. Da qui alla fine le partite iniziano a diminuire, ogni partita può valere doppio. Per tutti c'è pressione. Per noi, per le altre squadre che ci stanno inseguendo. C'è una qualificazione Champions che è importante da un punto di vista economico".