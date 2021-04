Conte: “Non dobbiamo ascoltare sirene o altro. Ho detto ai ragazzi che sarà importante…”

Il tecnico nerazzurro ha parlato della vittoria contro il Bologna con un occhio già alla sfida di mercoledì, contro il Sassuolo. I nerazzurri recupereranno la partita non giocata a causa del Covid.

Antonio Conte ha analizzato ai microfoni di Inter TV l'importantissima vittoria contro il Bologna: "Sicuramente una vittoria importante ottenuta su un campo difficile. Aver ripreso come avevamo lasciato è importante. Non giocavamo da venti giorni, abbiamo avuto questi problemi con il Covid, non è mai semplice riallacciare il filo del discorso dopo le Nazionali. I ragazzi hanno dimostrato grande spirito. Ho detto ai ragazzi che sarà importante la partita di mercoledì perché recuperiamo la partita non giocata per il Covid. Se vincessimo quella, questo sarebbe un successo ancora più importante".

"Per vincere devi avere stabilità, maturità. Ci devono essere delle conoscenze per mostrare iscurezza in tutte le situazioni. Questa squadra è cresciuta sotto tutti i punti di vista. Abbiamo trovato il giusto equilibrio, che ci sta portando a fare dei risultati importanti in campionato. Va dato merito a tutti quanti i ragazzi. Vedere la prestazione di Ranocchia e di Young dal primo minuto, dimostra la grande professionalità di questi ragazzi. La bravura dello staff nel lavorare con tutti. Dobbiamo continuare su questa strada, non abbiamo ancora fatto niente. Ci sono ancora 30 punti, 30 punti sono tanti. Avversaria dell'Inter, l'Inter stessa? Dovessimo giocare contro noi stessi ci metteremmo d'accordo (ride ndr). Stiamo facendo delle cose importanti. Queste cose importanti portano a dire determinate cose. Non dobbiamo ascoltare sirene particolari, dobbiamo tapparci le orecchie. Dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo, che sarebbe grandioso per noi visto che l'Inter da tantissimi anno non vince. Stiamo facendo dei passi in avanti la strada è ancora lunga. Stiamo zitti, pedaliamo. I proclami non servono a niente. Mentalità? Questo gruppo è cresciuto in maniera esponenziale. Abbiamo acquistato una credibilità seria nei confronti delle altre squadre. Sanno tutte che dovranno tenere conto dell'Inter in qualsiasi discorso. Con la credibilità suggellata da un successo prestigioso sarebbe ancora più importante. L'anno scorso ci siamo andati vicini. Perisic e Kolarov? Ivan ha avuto un affaticamento muscolare, inevitabile che in questo momento non ci prendiamo dei rischi particolari. Ho grandissima fiducia in tutta la rosa. Spero di averlo a disposizione quanto prima. Kolarov ha avuto un problema alla schiena, una lombosciatalgia. Ci auguriamo di averlo prima possibile", ha concluso Conte.