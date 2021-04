Lukaku: “Ho scelto bene venendo qui all’Inter. Pressione? Tutti i giocatori sono…”

Le parole dell'attaccante nerazzurro, che ha segnato il gol vittoria contro il Bologna. Big Rom ha spiegato come i giocatori dell'Inter abbiano imparato a gestire la pressione.

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contento per la vittoria di oggi, la partita è stata un po' complicata. Abbiamo fatto uno step importante e dobbiamo continuare così. I miei gol? E' un bel momento per me, ho fatto una bella scelta venendo qui all'Inter. Ho visto il livello dei giocatori e dell'allenatore che ha fatto tanto per avermi, anche negli anni precedenti. Voglio sempre aiutare la squadra. Senza la squadra non sono nessuno, la squadra è fondamentale. Dobbiamo continuare così. Abbiamo un bell'obiettivo davanti a noi, vogliamo vincere".