Coppa Italia, chi vince la finale guadagna l’Europa League. Ma se trionfa l’Inter…

Oltre al trofeo, la Coppa Italia mette in palio anche un posto per l'Europa. Se vincesse l'Inter cambierebbero i piani essendo già in Europa

Stasera Fiorentina e Inter si giocheranno la Coppa Italia a Roma. La finale del trofeo nazionale è importante anche perché assegna direttamente un posto in Europa per la prossima stagione. La cosa riguarda direttamente la Fiorentina, meno l'Inter a cui ormai manca poco per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.