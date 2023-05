Guardiola: “Impressionato dall’Inter, può batterci. L’ho capito in pochi minuti”

Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha speso parole di elogio nei confronti dell'Inter, sua prossima avversaria nella finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul: "Ho cominciato a guardare qualche minuto di Inter, qualche situazione, e sono davvero impressionato. Mi hanno impressionato per quello che fanno, per il loro linguaggio del corpo. Dopo aver cominciato a guardarli, ho chiamato degli amici che vivono in Italia per chiedere loro un parere sull'Inter: mi hanno detto tutti di stare all'erta perché fanno sul serio. Non c'era bisogno che me lo dicessero: l'avevo già capito guardando quei pochi minuti, quelle situazioni".