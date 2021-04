CorSera – Inter, ecco quando torna Zhang. Suning non più in crisi, ora l’idea…

Il gruppo Suning ha superato la fase più acuta delle tensioni finanziarie, l’idea della famiglia Zhang è continuare alla guida dell’Inter

L'Inter continua la sua corsa lo scudetto ma sul tavolo delle discussioni tra Antonio Conte e la dirigenza c'è anche il futuro e soprattutto il mercato . Servono rinforzi per sperare in una stagione da protagonisti anche in Europa.

""Il presidente potrebbe rientrare in Italia la prossima settimana. Il gruppo Suning ha superato la fase più acuta delle tensioni finanziarie, l’idea della famiglia Zhang è continuare alla guida dell’Inter. Appena chiarita in modo definitivo la vicenda societaria, si metteranno a punto le strategie per il futuro. In attesa dell’appuntamento al centro estetico, lo scudetto sarà il primo lifting di Conte all’Inter, già bellissima così", aggiunge il quotidiano.