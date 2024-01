Corsport: “Ma a che gioco sta giocando l’Inter? Stravinto un match mai iniziato”

"Ma a che gioco stanno giocando? Visto che aveva quasi tutto da perdere, l’Inter ha deciso di stravincere una partita che è finita ancor prima di cominciare: 3-0, sfilando come testimonial del made in Italy in un’eleganza sfarzosa, graziando una Lazio stordita per 90' completamente vuoti". Apre così il Corriere dello Sport la sua analisi su quanto accaduto a Riad tra i nerazzurri e i biancocelesti.

Vittoria netta per la squadra di Simone Inzaghi, che domina per tutti i 90 minuti e va strameritatamente in finale: "Trentatré giorni non sono trascorsi invano e rispetto al 17 dicembre, lo 0-2 all’Olimpico, l’Inter è apparsa ancora più forte, più matura, più disinvolta, più tutto: la Lazio s’è inginocchiata subito, non si è mai rialzata, non ce l’ha fatta, e dall’incubo scatenato da Thuram, Calhanoglu e Frattesi è uscita sfigurata. Napoli-Inter è la finale più giusta della Supercoppa, tra chi va in giro con lo scudetto di Spalletti al petto e chi ha conquistato la Coppa Italia: ma pure sette mesi non sono volati via inutilmente e adesso qualcosa pare cambiato".