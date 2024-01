Inzaghi a Inter TV: “Siamo in un ottimo momento. Non c’è un giocatore che abbia…”

L'Inter batte la Lazio e vola in finale. Ecco il commento di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Manca ancora la finale di lunedì che sarà complicatissima contro un avversario di grande valore. Dovremo farci trovare pronti. Inter in forma? Siamo in un ottimo momento, dobbiamo continuare con questa squadra. Limitativo parlare di stasera, è il proseguo di tutto quanto. Volevamo la finale a tutti i costi, l'abbiamo ottenuta".