Siamo ormai agli sgoccioli e lo scenario che si sta per verificare è quello che fino a poco tempo fa sembrava il più improbabile: Oaktree è ad un passo dall'ottenere la maggioranza dell'Inter dopo lo stop della trattativa tra Steven Zhang e il fondo Pimco per un nuovo rifinanziamento . Si legge sul Corriere dello Sport: "Certo è che domani scade il finanziamento concesso tre anni fa alla proprietà interista (non all’Inter) dal fondo americano, garantito da un pegno sul 99,6% delle azioni del club parcheggiate in una holding lussemburghese. La posizione di Oaktree è chiara, come quella di qualsiasi creditore: attende la restituzione del prestito, che deve arrivare martedì perché domani in Lussemburgo è festa. In mancanza, partirà subito la procedura di escussione del pegno e la proprietà delle azioni passerà da Suning a Oaktree.

Nelle scorse settimane, Zhang ha prima chiesto un’estensione del finanziamento che il fondo ha negato, non avendone, come avevamo già riportato nei mesi scorsi, alcuna tangibile convenienza. Quindi si è messo alla ricerca di un nuovo finanziatore per rifinanziare il prestito di Oaktree, ma le trattative intavolate col fondo americano Pimco non sembrano aver dato esiti positivi. In assenza di clamorose sorprese, Oaktree acquisirà verosimilmente martedì la proprietà dell’Inter. Nel suo comunicato, Zhang sembra adombrare potenziali controversie legali, dicendo di auspicare una «risoluzione pacifica», ma, in assenza del rimborso integrale, la posizione di Oaktree è inattaccabile. Una volta esercitato il pegno, un perito stabilirà il valore dell’Inter (al netto dei debiti e delle perdite rinviate al futuro) e Oaktree dovrà liquidare a Zhang l’eccedenza rispetto ai 390 milioni dovuti per il rimborso del prestito. Sarebbe tecnicamente possibile convertire tale differenza, se positiva, in una quota di minoranza che consentirebbe a Zhang, i cui margini di manovra restano assai limitati, di guadagnare da un’eventuale rivendita".