GdS – Inter, priorità Frosinone e poi la Juve: “Ecco il messaggio di Inzaghi ai giocatori”

È su questo aspetto che il tecnico ha battuto, alla vigilia, con i suoi giocatori. Il messaggio recapitato è il seguente: se non vinciamo questa, se non prendiamo questi tre punti, avremo buttato all’aria quanto di (molto) buono fatto dal Torino in poi. E allora ecco il richiamo alla concentrazione. Perché c’è un precedente antipatico ed è proprio quello relativo alla sosta precedente: l’Inter, dopo l’ottima gara con il Benfica, non andò oltre il pareggio a San Siro con il Bologna. Magari è anche ricordando quanto accaduto un mese fa che Inzaghi ha cambiato strategia. Allora mise in campo la stessa formazione a distanza di quattro giorni, finendo per pagare anche in termini di energie, non solo di risultato. Stavolta ha programmato il turnover in modo che oggi, contro il Frosinone, dall’inizio ci saranno cinque facce nuove rispetto a Salisburgo”, si legge.