Inter, Cuadrado spinge per tornare. “Vuole rientrare in gruppo e esserci contro la Juve”

L'Inter ha dovuto fare a meno di Cuadrado per quasi tutto l'inizio di stagione. L'ex Juve ha un problema al tendine che lo tiene ai box e Inzaghi ha dovuto alzare Darmian per dare riposo a Dumfries non avendo altri esterni destri in rosa. Il problema dell'esterno sembra in risoluzione, altrimenti in casa Inter troveranno un'altra soluzione.