Zilliacus: “Fatta offerta ufficiale a Zhang, ho soluzioni uniche per l’Inter. E Al Thani…”

Al Thani — "Ci sono state discussioni sulla possibilità che Al Thani, dopo essersi ritirato dall'acquisizione del Manchester United, si unisse a me in un'offerta per l'Inter. Sono stato in contatto con il team di Al Thani, ognuno deve parlare per se stesso e non voglio parlare per lui. E' un'opzione, quella di proseguire insieme, ma c'è anche la possibilità di non proseguire insieme. Preferisco non commentare ulteriormente pubblicamente

Tifosi — "Non c'è club senza i tifosi, i tifosi sono il club. Io volevo i tifosi come azionisti al Manchester United e vorrei la stessa cosa anche se dovessi riuscire a prendere l'Inter. I risultati in questo inizio di stagione sono assolutamente soddisfacenti. E' tutto assolutamente positivo. La squadra è molto forte, è la migliore in Serie A, è la favorita per lo scudetto. Ed è anche competitiva in Champions League. Io vorrei che l'Inter facesse un ulteriore step, cioè essere perennemente una candidata a vincere scudetto e Champions League. E farla diventare il club migliore al mondo".

Sì, c'è l'offerta — "Sì, ho presentato un'offerta a Zhang, l'offerta è sul tavolo. Non voglio entrare nei dettagli, rispetto tantissimo Steven Zhang. Ha fatto un lavoro incredibile, aveva 26 anni quando hanno preso l'Inter. Ha guidato il club, i risultati li vediamo tutti oggi. Credo che meriti grande rispetto. Credo che l'Inter abbia enorme potenziale, io ho le soluzioni, arrivo da un background di tecnologia. L'Inter ha 500 milioni di tifosi, io posso riunire questi tifosi e generare nuovi ricavi da tifosi che sono in Cina, Africa, Stati Uniti. Possiamo generare ricavi per il club, l'Inter può generare molti più ricavi rispetto ad ora. E io vedo queste possibilità per l'Inter. Io non voglio comprare l'Inter come trofeo. Di certo, sarei molto fiero di essere il proprietario ma io amo il calcio, amo l'Inter e credo di poter contribuire a far diventare l'Inter il miglior club del mondo. Ora sta a loro rispondere, magari vogliono tenere il club. Non voglio parlare pubblicamente per altri, io voglio solo presentare la mia vision per il club. Sono un tifoso come tutti gli altri. Ma i dettagli dell'offerta non voglio svelarli pubblicamente".

"Zhang può restare" — "L'atmosfera di San Siro è clamorosa, è magica. I tifosi fanno un lavoro fantastico. San Siro contiene 73.000 persone, i tifosi dell'Inter sono 500 milioni nel mondo, alcuni non vedranno mai una partita dal vivo. Ma tutti sono appassionati di Inter, a Singapore come a Milano. E ora, con le nuove tecnologie, è possibile coinvolgere anche il tifoso di Singapore come se fosse allo stadio. E se quel tifoso pagasse anche solo 1 euro, sarebbero 500 milioni per l'Inter. E con 500 milioni puoi comprare qualunque giocatore. Le nostre soluzioni tecnologiche non le ha nessuno, per questo dico che potremmo contribuire a far grande l'Inter. E sarei molto felice di poterlo fare. E se la famiglia Zhang volesse restare, io sarei molto lieto di farli restare. Hanno fatto un grande lavoro e la fan base in Cina è molto ampia".

Due diligence — "La due diligence? Comprare un club di calcio non è come comprare una Coca Cola al supermercato. Serve una due diligence, è un processo lungo. Siamo pronti a iniziare una due diligence in qualsiasi momento. Siamo pronti a far partire questo processo se dovessero darci luce verde".

Agli scettici rispondo così — "Gli scettici? Mi piace la comunicazione aperta con i tifosi. Chi non ha voglia di ascoltarmi, può spegnere la tv o la radio. Ma ci sono tante persone che vogliono sentire la mia vision per l'Inter. Posso assicurarvi che tante cose stanno succedendo e non stanno succedendo in pubblico. Chi vuole ascoltarmi, può ascoltarmi. Chi non vuole, libero di non ascoltarmi. Non obbligo nessuno".

Campioni — "Quali campioni vorrei portare? Non sono il proprietario dell'Inter, non so se lo sarò mai. Se dovesse accadere, allora quello sarebbe il momento di parlare di giocatori da prendere. Ad oggi, l'Inter ha una squadra molto buona, non ci sono giocatori che meritano di essere sostituiti. Sarebbe una mancanza di rispetto per gli attuali giocatori dire una cosa del genere. La squadra attuale è una delle migliori al mondo, in futuro vedremo quali giocatori serviranno".

Proprietario o socio? — "Proprietario o socio con altri? Sono aperto a qualunque soluzione. Voglio trasformare l'Inter nel miglior club del mondo, voglio esserci per costruire il miglior club del mondo per i tifosi. Tutto quello che voglio fare lo voglio fare per i tifosi, non mi interessa lavorare con chi vuole comprare l'Inter come trofeo personale. Percentuali? Meglio non farle, dipende dall'attuale proprietario. Posso solo dire che sono molto interessato. Ma non dipende da me l'esito della trattativa".

