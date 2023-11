FCIN1908 / Inter, Cuadrado ci riprova: rientro in gruppo atteso per la prossima settimana

Brutte notizie in casa Inter per quanto concerne Alessandro Bastoni, che si è fermato a causa di un problema al polpaccio destro. Il difensore nerazzurro è a seguito della Nazionale italiana, che proprio in questi minuti ha emesso un comunicato sulle condizioni del giocatore: "A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio dx, il difensore Alessandro Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter". Certo è che ad Appiano Gentile il difensore è già in dubbio per l'atteso match contro la Juventus.