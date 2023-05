Curva Nord: “Sospeso sciopero del tifo per amore. Ora ci ricambino, non c’entra il portafoglio”

come tutti hanno sicuramente notato, la Nord - in corso d’opera - ha deciso di rinunciare in parte all’annunciato sciopero del tifo promesso per tutto il corso del primo tempo della finale a Roma.

Sia chiaro CUORE e AMORE sono il motore che ci spinge ad esserci e non certo il portafoglio come i “ben informati” di turno stan già cercando di far credere all’opinione pubblica.

La Nord da sempre si autofinanzia a mezzo della distribuzione del proprio materiale, delle fanzine e delle sottoscrizioni dei propri tesserati. Grazie alla grande competenza organizzativa ed alla capacità di risparmio di fondi per occasioni proprio come le finali di Roma e Istanbul, si son potuti autofinanziare coreografie, spostamenti per sopralluoghi e trasporto dei ragazzi che per ore, quando non per giorni interi, si sobbarcano il lavoro per realizzare spettacoli come quelli di ieri ad inizio incontro.