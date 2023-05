Lautaro, messaggio al Manchester City: decisivo nelle finali, può sognare il Pallone d’Oro

L'uomo delle finali

"La prima avvisaglia Guardiola l'aveva notata nella semifinale di ritorno di Champions: anche là la gara rischiava di diventare appiccicosa per l'Inter e l'argentino ha trovato modo e tempo per metterla dentro e tranquillizzare la compagnia. Era il gol numero 99 della sua vita in nerazzurro, stavolta all'Olimpico ha fatto due passettini oltre per toccare quota 101: le tre cifre appartengono ai grandi che hanno vestito questi colori, e Lautaro sta ormai nella categoria a pieno merito. E così, a furia di decidere nelle notti che contano (ha segnato in tre delle cinque finali giocate con l'Inter), l'argentino può iniziare davvero a pensare a certi premi dorati che fino a poco tempo fa sembravano troppo arditi per lui.