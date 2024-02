La Curva Nord ha ricordato gli illeciti sportivi della storia recente e passata della Juventus nella sua coreografia esposta prima del fischio d'inizio della partita di San Siro contro l'Inter. "Ultras non rispettati, esami falsati, scudetti rubati, mercati manipolati, arbitri comprati, dirigenti radiati, plusvalenze inventate e dall'Europa espulsi e condannati, bilanci falsati, giocatori dopati", hanno scritto nella prima parte della coreografia.

"Come i poveri uomini che incrociarono il suo sguardo, diventarono pietra di fronte alla loro triste realtà" è lo striscione che viene esposto prima della parte finale della coreografia dove appare Medusa (che in greco significa protettrice.ndr), creatura che arriva dal mito greco e che pietrificava col suo sguardo: "A guardia della città, incrociarla è come accogliere una luce il cui bagliore accecante è quello della notte".