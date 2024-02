A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Juve , Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente nerazzurro: "Scudetto? Passa parecchio da stasera, non tuttoÈ una partita che ha un fascio particolare, rappresenta l'incontro di due squadre fortissime. Credo che sia un esame molto importante sul piano della prestazione. Una vittoria e prestazione convincente genererebbe autostima molto forte. Poi ci sono tanti punti a disposizione e le cosiddette provinciali incidono. La finale di Champions ha dato maggiore consapevolezza a questo gruppi e ad alcuni ragazzi che non avevano assaggiato questo tipo di palcoscenico. C'è la convinzione di essere bravi ed è fondamentale, da questo punto di vista la finale ci ha dato questa ambizione giusta".

"Normale che l'Inter deve lottare per risultati e trofei importanti. Se avremo la capacità di arrivare primi bene, altrimenti faremo i complimenti a chi vincerà. Zielinski? Le competizioni dell'anno prossimo saranno di più per l'Inter, stiamo andando alla ricerca di una rosa sempre più competitiva dove non ci sono solo 11 titolari, ma anche co-titolari. Quando si presenta un'opportunità come quella di Zielinski o altri giocatori, è un dovere perseguirla. Se cela faremo a tesserarlo, lo faremo. Ha tutti gli skills per far parte della rosa dell'Inter".