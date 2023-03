Darmian: “Vittoria meritata. Lasciati per strada tanti punti. Fuori casa…”

Dopo lo stop di Bologna, l'Inter torna alla vittoria in campionato battendo il Lecce 2-0. Al termine della gara Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Cerco di mettermi a disposizione della squadra e dare il mio contributo per portare a casa le vittorie. Sono punti che pesano, visti i risultati oggi dovevamo riprendere il nostro cammino e dopo la partita fatta questa sera meritavamo la vittoria. Fuori casa dobbiamo migliorare se vogliamo ambire a qualcosa di più importante. Vero che giocare a San Siro è speciale, però dobbiamo portare quello che facciamo qui in casa anche in trasferta dove abbiamo perso tanti punti".

"Il mio ruolo preferito? Scelgo il quinto a destra, però non è importante la posizione, è importante l'atteggiamento e la concentrazione. Cerco di lavorare duramente durante la settimana per migliorare e dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa. Il distacco dal Napoli? Stanno facendo un grandissimo campionato, però noi abbiamo lasciato per strada tanti punti e adesso ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo avere quella continuità che non abbiamo avuto fino ad ora. Sicuramente un posto in Champions è il minimo. La sconfitta dello United con il Liverpool? Mi dispiace, è stato un club importante per me, rimane nel mio cuore. Perdere 7-0 non è mai piacevole, soprattutto contro il Liverpool".