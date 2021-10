Darmian: “Stasera i tre punti sono fondamentali: dovremo essere bravi a…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Matteo Darmian ha analizzato Empoli-Inter ai microfoni di Inter TV: "Fare risultato positivo stasera? Penso sia importantissimo, veniamo da alcuni risultati non positivi e oggi vogliamo scendere in campo e portare a casa i tre punti. L'Empoli? Gioca bene a calcio, ci saranno dei momenti di difficoltà nella partita ma dovremo essere bravi a soffrire, a compattarci e a non disunirci. Cercare di fare le cose che sappiamo fare, oggi i tre punti sono fondamentali. Pinamonti? Abbiamo un bel rapporto, l'anno scorso è stata un'annata importante per tutti compreso per lui. Ci saluteremo, quando l'arbitro fischierà non penseremo alla nostra amicizia. Ognuno penserà alla propria squadra".