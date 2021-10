Empoli-Inter, formazioni ufficiali: chance per Sanchez e Gagliardini. Riposa Skriniar

Le scelte di Inzaghi e di Andreazzoli per la sfida in programma alle 20:45

L'Inter deve tornare a rialzare subito la testa. Arriva dalla sconfitta con la Lazio e dal pareggio all'ultimo minuto contro la Juventus. Riprendersi i tre punti per riprendere la marcia e restare incollata ai primi posti. Questo il compito della squadra di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è squalificato e al suo posto in panchina ci sarà il vice, Farris .

L'allenatore interista, per la partita contro l'Empoli, ha scelto di fare qualche cambio tra i titolari. In attacco ha scelto di far riposare Dzeko e giocheranno dal primo minuto Sanchez e Lautaro Martinez. A centrocampo chance per Gagliardini, questa volta riposa Perisic e gioca Dimarco dal primo minuto. D'Ambrosio al posto di Skriniar.