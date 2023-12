Darmian: “Volevamo vincere. Sorteggio? L’Inter darà del filo da torcere a tutte”

Le parole del difensore: "La Real Sociedad è una squadra di grande qualità, non abbiamo concesso nulla ma non siamo riusciti a sbloccarla"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha parlato così dopo il pareggio interno con la Real Sociedad: "La volontà era quella di vincere per arrivare primi. Non ce l'abbiamo fatta ma guardiamo avanti aspettando il sorteggio. L'Inter darà del filo da torcere a tutte le squadre. La Real Sociedad è una squadra di grande qualità, non abbiamo concesso nulla ma non siamo riusciti a sbloccarla. L'importante era passare il turno e ce l'abbiamo fatta. Eravamo concentrati al 100%, adesso ci rituffiamo nel campionato, abbiamo qualche giorno per preparare la gara. Adesso siamo già concentrati per la prossima gara".