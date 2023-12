Inter-Real Sociedad emette una sentenza spietata e un messaggio chiarissimo

La gara di ieri sera, se ce ne fosse un ulteriore bisogno, ha emesso l'ennesima sentenza inequivocabile: l'Inter non ha ricambi all'altezza in attacco. Nulla di nuovo, per carità, ma le prestazioni praticamente nulle di Sanchez e Arnautovic non possono indurre a riflessioni in viale della Liberazione: la squadra che punta alla seconda stella e ad andare avanti il più possibile in Europa non può passare l'intera stagione pregando che a Thuram e Lautaro non venga nemmeno un lieve raffreddore. A questo aggiungiamo un piccolo appunto a Simone Inzaghi: perché non tenere in campo Thuram ancora 10 minuti dopo l'ingresso di Lautaro Martinez per provarli insieme? Ma la risposta, probabilmente, la troverete qua sotto.