De Grandis: “Chiedo scusa a Lukaku e a tutti. Ho usato termine inaccettabile”

Stefano De Grandis ha pubblicato un post di scuse per un intervento infelice, fatto ieri durante una diretta, nei confronti di Romelu Lukaku

"Ieri parlando di Romelu Lukaku ho usato una espressione inaccettabile. In diretta, comparsa la sua foto, ho usato il termine “abbronzato”, termine molto stupido e inappropriato, inaccettabile appunto. Un errore grave, in diretta, che non deve accadere. Il razzismo non mi appartiene, anzi lo detesto, ma le parole sono importanti e non voglio giustificazioni.