Sky – City pronto a prendere questa cifra monstre per Lukaku: “La posizione dell’Inter”

Prima di Napoli-Inter, Gianluca Di Marzio ha riferito dell'interesse del Manchester City nei confronti di Romelu Lukaku

"Lukaku? Non sono solo i 21 gol segnati, ma anche i 9 assist. E' il classico che fa segnare anche gli altri. Forse, è per questo che il Manchester City spenderebbe più di 100 milioni per prenderlo. Ma credo che l'Inter non abbia alcuna intenzione di lasciarlo partire".