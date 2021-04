De Grandis: “Spezia-Inter nel momento peggiore per i bianconeri. Lukaku avrà…”

Le considerazioni del giornalista negli studi di Sky Sport

Stefano De Grandis, ospite di Sky Sport, ha aperto il sipario su Spezia-Inter, uno dei match in programma nel turno infrasettimanale che sta per arrivare: "La gara capita nel momento peggiore per lo Spezia. L'Inter ha appena pareggiato e vuole vincere, ma lo Spezia non rinuncia mai al suo gioco e concederà degli spazi a Lukaku che quando ne ha è devastante. Conoscendo Conte, vorrà alzare lo scudetto prima possibile".