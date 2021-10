Inter, De Vrij festeggia per due motivi: “+ 3 punti e clean sheet”

Zero gol incassati con l'Empoli. Il difensore lo ha sottolineato in un post: lui e i suoi compagni ritengono una priorità la ricerca dell'equilibrio

Tre punti sono sempre tre punti. Ma l'Inter , oltre a cercare quelli, sta cercando di trovare l'equilibrio perduto. A quello ci tengono soprattutto i difensori. Ne hanno parlato nelle interviste delle scorse settimane Skriniar, de Vrij, ma anche lo stesso Brozovic . "Non dobbiamo incassare troppi gol", è stato il loro grido d'allarme. "Non dobbiamo subire i contropiedi avversari", aveva aggiunto il croato.

Se il problema da un lato erano le troppe occasioni sprecate, dall'altro è stato messo in evidenza che per tornare a vincere l'Inter deve stare attenta alla fase difensiva. Trovare il modo di avere un equilibrio per l'appunto. Così proprio de Vrij, centrale nerazzurro, nel post gara ci ha tenuto a sottolineare un altro dato positivo oltre alla vittoria. E ha scritto: "Clean sheet e una vittoria importante".

Zero reti incassate. Potrebbe essere una chiave importante tornare ad incassare poco nelle prossime gare. Finora la squadra di Inzaghi ha segnato 26 gol e ne ha subiti 12. Solo in una delle 10 gare finora giocate la squadra interista aveva fatto registrare zero reti subite in campionato. Nella prima giornata, nella gara contro il Genoa.