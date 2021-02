Derby, clamoroso epic fail di Pieri: “L’Inter può perdere a tavolino”. Ma non è così

L'ex arbitro Tiziano Pieri è incappato in un grossolano errore durante una diretta di Rai Sport sul derby Milan-Inter

"E' successo un episodio nel derby. Molto probabilmente l'Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78' è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79' è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l'ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino", ha commentato Pieri.