Inter, marcia scudetto: il Milan ora è lontano quattro punti. Anzi, cinque

Con la vittoria nel derby contro il Milan, l'Inter ha messo a distanza i rossoneri: i punti di vantaggio sono in realtà cinque

Con i tre punti conquistati oggi, il primo posto dei nerazzurri, conquistato la scorsa settimana, diviene più saldo. Sono infatti quattro adesso le lunghezze che i ragazzi di Conte hanno in più rispetto al Milan. E, in attesa della Juventus (impiegata domani sera contro il Crotone e con una partita contro il Napoli ancora da recuperare), l'occasione inizia a farsi ghiotta. Soprattutto perché, in realtà, i punti di vantaggio sul Milan non sono quattro, bensì cinque. Già, perché grazie al 3-0 di oggi, l'Inter ha acquisito contro i rossoneri anche una posizione favorevole negli scontri diretti (all'andata il Milan vinse per 2-1).