Inter TV – Eriksen e il bellissimo gesto di Conte al momento della sostituzione

Il centrocampista danese è rientrato a pieno titolo nel progetto Inter e sta dimostrando tutta la sua qualità. Bello scambio in panchina con Antonio Conte.

"Lukaku chiedeva di salire a tutta la squadra, l'attaccante si comporta sempre di più come un allenatore in campo". Inter TV ha raccontato nel post partita come Lukaku si sia fatto sentire con i compagni di squadra, soprattutto all'inizio del secondo tempo. Era quello il momento di maggiore sofferenza, superato in maniera splendida.

Inter Tv ha poi raccontato un piccolo retroscena avvenuto a bordocampo e che riguarda Christian Eriksen, pienamente recuperato nel progetto Inter: "Conte ha fatto un gesto molto bello in occasione della sostituzione di Christian Eriksen. Il centrocampista danese si è avvicinato per dargli il cinque e Conte lo ha indicato come per dire sei il mio uomo, sapevo che non mi avresti deluso. E poi lo ha abbracciato".