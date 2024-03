Gli inizi, un possibile ritorno all'Inter e il sono chiamato Nazionale. Sono tanti i temi affrontati da Michele Di Gregorio in una lunga intervista a La Stampa. Quando gli viene chiesto di un ritorno in nerazzurro, il portiere del Monza dribbla la domanda: "Mi piace pensare all'oggi senza guardare troppo in là perché altrimenti si fanno male le cose quotidiane. Voglio concentrami su questi due mesi col Monza. Poi, dopo l'ultima giornata di campionato, vedremo cosa ci sarà di concreto. Sto benissimo a Monza. Non ho bisogno di scappare. Se verrà qualcosa per fare uno step, lo valuteremo. Non avrei mai pensato di arrivare così in alto quando mi chiamò l'Inter da bambino".