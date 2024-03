I paletti di Oaktree — Del resto, ci sono obblighi che vanno oltre. Con una scadenza così ravvicinata, non può bastare il via libera di Zhang per firmare i contratti o concludere accordi. Ed il motivo è abbastanza chiaro: non è scontato (anzi) che ci sarà ancora lui nella cabina di comando dopo il 20 maggio. Tre anni fa, quando ha concesso il prestito di 275 milioni diventati 375 con gli interessi (tasso annuo al 12%), Oaktree ha preteso di inserire una serie di paletti e di “covenant” della gestione del club. E, non a caso, nel CdA nerazzurro, sono presenti due membri vicini al fondo americano: si tratta del notaio Marchetti e del manager Carassai, entrati come indipendenti. Ora più che mai, insomma, ogni mossa, ogni movimento viene vagliato e valutato. Ed è inevitabile che quanto possa alterare in maniera sostanziale lo status del club non abbia il semaforo verde.

Mercato a saldo zero — L’esempio migliore sono proprio i già citati rinnovi di Lautaro e Barella. Al di là di intese ancora da raggiungere in tutti i loro dettagli, l’aumento dei rispettivi ingaggi andrebbe inevitabilmente ad alzare il monte ingaggi della rosa, incrementando i costi per gli anni a venire. Ebbene, non è questo (ancora) il momento di certificare questo genere di accordi. Proprio perché, dopo il 20 maggio, alla guida del club ci potrebbe essere un nuovo proprietario - la stessa Oaktree o un soggetto del tutto nuovo -, che, magari, avrà piani e intenzioni differenti. Vale pure per l’intero mercato. Ad oggi l’indicazione è che, pur non essendoci la necessità di vendere alcun pezzo pregiato, dovrà in ogni caso essere a saldo zero. Significa che per comprare (Gudmundsson o Raspadori ad esempio), occorrerà vendere. Un eventuale nuovo azionista, però, potrebbe anche volere dare un’immediata accelerazione alla sistemazione dei conti. Potrebbe non accontentarsi, ad esempio, di chiudere con una quarantina di milioni di perdite, preferendo avvicinarsi subito al pareggio. E così lo stallo diventa inevitabile”, si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.