Di Marzio: “Rinnovi? Calhanoglu il prossimo. E l’Inter ha fatto un’offerta importante a…”

"Degli stimoli potrebbero fare bene a Onana, che non è in un momento indimenticabile. Lukaku-Barella? E' il modo di fare di Barella con i compagni, non solo con Lukaku. Sorprese sui rinnovi? Non credo, il prossimo sarà Calhanoglu. L'Inter ha fatto una proposta importante a de Vrij, bisogna capire quale sarà la sua risposta perché poi perdere anche lui dopo Skriniar vorrebbe dire andare a prendere almeno due difensori di alto livello. De Vrij non ha già scelto, ci sono margini affinché possa rinnovare".