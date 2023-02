Inter più giovane e sostenibile, in estate sarà rivoluzione: quattro i nomi cerchiati

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in estate l'Inter vivrà una vera e propria rivoluzione: i dettagli

Matteo Pifferi

"Un'Inter più giovane e dal monte ingaggi (finalmente) sostenibile. La rivoluzione d’estate avrà questi due capisaldi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a quanto potrebbe accadere all'Inter in estate. "Rivoluzione non perché la volontà di chi governa l’area tecnica sia quella di stravolgere l’organico ma perché la stella polare sarà quella di abbandonare l’idea dell’instant team a favore della progettualità", prosegue poi il quotidiano che segnala anche i profili cerchiati dalla dirigenza nerazzurra.

Il primo nome è Buchanan del Bruges, scelto come sostituto di Dumfries. "E Tajon Buchanan, canadese che gioca nel Bruges, individuato come sostituto di Denzel Dumfries, è l’emblema di quanto il ds Piero Ausilio pensa per l’Inter. Un suo 007, come documentato dalla stampa belga, mercoledì era al Jan Breydel Stadium di Bruges per assistere al match di Champions con il Benfica. Obiettivo è anticipare la concorrenza sull’esterno - già ammirato dal ds in Qatar - anche perché la cessione dell’olandese andrà perfezionata entro il 30 giugno, come impongono gli obiettivi posti da Suning", spiega Tuttosport.

Brozovic e Gosens via? — Dumfries, però, potrebbe non essere l'unico giocatore a lasciare l'Inter in estate. Si è parlato anche di Marcelo Brozovic, fermato dagli infortuni quest'anno ma al centro di voci di mercato - lo scambio con Kessié ha catalizzato l'attenzione nel mercato di gennaio - anche se il croato ha fatto sapere di voler restare a Milano. In caso di addio, l'Inter punterebbe su Musah del Valencia. A fare le valigie potrebbe essere anche Gosens, con Bakker del Leverkusen come possibile alternativa. L'obiettivo numero 1, però, resta trovare il sostituto di Skriniar:

"Anche in questo caso il preferito è un giovane, ovvero Tiago Djaló del Lille che già era stato individuato come prima scelta in estate nel caso in cui fosse arrivata dal Psg un’offerta ritenuta soddisfacente per Skriniar. Alla candidatura del portoghese, amicissimo di Leao, va affiancata quella di Benjamin Pavard anche se gli ultimi report sul francese non invitano all’ottimismo, dato che per motivazioni famigliari potrebbe decidere di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con il Bayern Monaco", chiosa Tuttosport.