Di Marzio: “Samardzic-Inter? Ecco cos’è successo in estate. E a gennaio…”

A Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così di Lazar Samardzic e quanto accaduto in estate con l'Inter. “Una situazione interna legata all’entourage, ha cambiato procuratore. Pimenta lo seguiva e aveva l’accordo con l’Inter, poi il padre ha parlato interlocutore, son cambiati gli accordi già presi e l’Inter non ha ritenuto corretta la gestione della trattativa. Ha dato un ultimatum e poi si è rifiutata di chiudere alle nuove condizioni. Samardzic a gennaio può diventare un’opportunità per esempio per Juve, Napoli, il Milan se cercasse un giocatore così anche”.