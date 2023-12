Inter, Taremi idea per giugno ma serve una punta già a gennaio: la situazione

Anche ieri, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez hanno deluso le aspettative. Il cileno era in campo dall’inizio, l’austriaco è subentrato al posto di Marcus Thuram, ma entrambi hanno ‘steccato’ a San Siro. Il migliore tra gli attaccanti è stato proprio il francese anche ieri e Lautaro Martinez una volta subentrato è andato vicino al gol nel finale di gara. Per questo, secondo calciomercato.com, l’ Inter ha bisogno di una punta in più già nel mercato invernale .

“A Inzaghi si rimprovera di aver fatto ricorso al turnover, ma forse non è neanche così sbagliato tutelare le uniche due punte in favore di quello che è l'obiettivo dichiarato della società: il campionato. E domenica ci sarà da affrontare la Lazio a Roma. Fidarsi di Arnautovic e Sanchez è esercizio complesso, ma forse lo è altrettanto riporre fiducia in un eventuale sforzo economico nella sessione invernale di mercato. Taremi è un’idea per il mercato di giugno, quando l’attaccante si libererà gratuitamente dal Porto, ma la verità è che l’iraniano servirebbe maledettamente già a partire da domani, perché la prima parte di stagione di Sanchez e Arnautovic è stata un buco nell’acqua”, si legge.