Digitalbits-Inter, buco da 29,75 mln: lo sponsor doveva pagare anche quasi 6 mln di bonus

Un buco pesante, quello lasciato da Digitalbits nel bilancio. Lo si evince dal bilancio al 31 marzo 2023 di Inter, Media and Communication

Un buco pesante, quello lasciato da Digitalbits nel bilancio dell'Inter 2022/2023. Lo si evince dal bilancio al 31 marzo 2023 di Inter, Media and Communication, la società dove confluiscono i ricavi dell'Inter legati a sponsor e diritti tv.

Digitalbits, e questo già si sapeva, non ha pagato nemmeno una delle tre rate da 8 milioni previste per questa stagione. La prima rata da 8 milioni di euro è stata emessa a giugno 2022, la seconda da 8 milioni di euro emessa a ottobre 2022 e l’ultima da 8 milioni di euro emessa a febbraio 2023. Il main sponsor dell'Inter, che è stato oscurato anche dalle maglie della prima squadra in prossimità di Inter-Lazio, avrebbe dovuto corrispondere anche 5,75 milioni di euro di bonus, mai versati. I bonus erano legati al rendimento della squadra, arrivata quest'anno fino alla finale di Champions League.