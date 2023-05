Lukaku, doppio gesto inequivocabile: vuole restare all’Inter. “Al Chelsea si chiederà…”

Ancora due partite e poi si vedrà: il futuro di Romelu Lukaku all'Inter è tutt'altro che sicuro. "«Io resto qui». Lukaku non l’ha detto, ma è come se, l'altra sera, l’avesse fatto. Quei gesti, dopo aver segnato il gol contro l’Atalanta, sono stati sufficientemente eloquenti. Dopo l’abbraccio dei compagni, mentre stava tornando a centrocampo, Big Rom si è voltato un’altra volta, si è battuto la mano sul cuore e poi, con l’indice, ha puntato terra. Nulla da interpretare: il significato del messaggio era chiaro. E poca incertezza pure sui destinatari: evidentemente, il Chelsea e, probabilmente, Pochettino, in predicato per diventare l’allenatore dei Blues", spiega il Corriere dello Sport, che sottolinea la volontà di Big Rom di rimanere ad Appiano Gentile.

La situazione

A fine stagione, però, il prestito di Lukaku all'Inter scadrà e, formalmente, Romelu tornerà al Chelsea. "Seppure ancora non ci sia una data per l’appuntamento, Inter e Chelsea sono destinate a sedersi attorno ad un tavolo. Per i Blues è stata una stagione disastrosa: obbligatorio, quindi, un rilancio in grande stile nella prossima. La squadra verrà affidata a Pochettino. E tra le esigenze principali per rinforzare l’organico c’è proprio un centravanti. Insomma, il tecnico argentino potrebbe voler puntare su Lukaku. Allora, tanto meglio che capisca al più presto come Big Rom non abbia quel disegno in testa. E forzare la mano ad un giocatore non pare la migliore delle soluzioni. Insomma, il totem belga dovrà fare muro", spiega il CorSport.