Da sempre tifoso nerazzurro, da una vita all'Inter anche se per arrivare in prima squadra ha dovuto girovagare parecchio

Tra i giocatori simbolo di questa Inter c'è sicuramente Federico Dimarco . Da sempre tifoso nerazzurro, da una vita all'Inter anche se per arrivare in prima squadra ha dovuto girovagare parecchio. E ora culla il sogno del primo scudetto, magari proprio in casa del Milan.

"Per Federico chiudere i conti in casa del Milan avrebbe un sapore speciale semplicemente perché lui da neonato è caduto nel pentolone dell’interismo. Un ultra che sfreccia in fascia e non sa nascondere le proprie emozioni. Un duro e puro che di gavetta ne ha fatta parecchia dopo aver vinto lo scudetto Primavera con l’Inter nel 2015 e avere girovagato tra Ascoli, Sion, Empoli e Parma con l’etichetta di «leggerino, pur avendo un bel sinistro».", scrive La Gazzetta dello Sport.